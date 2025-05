Inter Juan Jesus risponde ai tifosi | Non permetto di mettermi in bocca parole che non ho detto Imparate anche a…

Inter Juan Jesus risponde ai tifosi: dopo le polemiche scoppiate ieri, il difensore del Napoli dice la sua, chiarendo di non aver mai usato determinate parole. In un messaggio, Juan Jesus invita a rispettare le dichiarazioni e a non mettere in bocca frasi che non ha mai pronunciato. La sua reazione è una difesa accesa, mentre i tifosi interisti continuano a commentare la vicenda.

Nella giornata di ieri, il difensore del Napoli, Juan Jusus, è finito al centro delle polemiche, per un suo commento al giornalista e tifoso interista, Fabrizio Biasin: "Ora dici tutto senza piangere Biasin", con i tifosi nerazzzurri che l'hanno criticato duramente. Il classe "91 oggi ha voluto scrivere un post di chiarimento: "A tutti i

