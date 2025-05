Inter Inzaghi ci pensa sul serio | le cifre dell’Al Hilal sono stratosferiche – ESCLUSIVA

Una domenica di riflessione per i tifosi nerazzurri: il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Con un’offerta stratosferica proveniente dall’Al Hilal, il tecnico sta seriamente considerando il clamoroso approdo in Arabia. L'Inter, nel frattempo, osserva la situazione con trepidazione, in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare il destino della squadra e del suo allenatore.

Simone Inzaghi ha squarciato la domenica dei tifosi interisti, con una notizia che è venuta fuori oggi ma che, in realtà, bolle in pentola da un po'. Non è la classica voce buttata lì, no. È qualcosa che si sta muovendo davvero, sottotraccia, ma con un peso enorme. C'è la finale di Champions League da giocare. Un traguardo enorme, uno di quelli che di solito occupano ogni centimetro della testa di un allenatore, ogni fibra, ogni ansia...

