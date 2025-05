Inter Inzaghi ai saluti | addio subito dopo la Champions League

Dopo la finale di Champions League, Inzaghi si prepara a salutare l’Inter, segnando la fine di un’epoca. Venerdì sera, a Como, i neroazzurri hanno chiuso il campionato di Serie A con una vittoria, ma il sogno europeo potrebbe essere l’ultimo capitolo di Inzaghi sulla panchina. L’addio sembra ormai certo, lasciando un’ombra di incertezza sul futuro del tecnico e del club.

Nonostante la vittoria della Serie A da parte del Napoli e la Coppa Italia aggiudicata dal Bologna di Italiano, l' Inter sogna ancora. L'ultimo impegno stagionale della prossima settimana, varrebbe di fatto una stagione. Un titolo come quello della Champions League che potrebbe di fatto far dimenticare le delusioni italiane.