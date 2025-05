Inter in finale di Champions League | tifosi in protesta contro la vendita dei biglietti

L'Inter in finale di Champions League ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, ma la commozione si mescola alla rabbia. Durante la protesta contro la vendita dei biglietti, i senatori, tra cui Barella, sono scesi sotto il settore ospiti del Sinigaglia, rivendicando il sogno sfuggito. Tifosi e giocatori si scambiano simboli e carica, nel tentativo di affrontare insieme il momento di delusione e di lottare per il futuro.

Il tempo per il rammarico si è ridotto al momento in cui i senatori della squadra, Nicolò Barella in testa, hanno portato i compagni sotto il settore ospiti del Sinigaglia, a scudetto sfuggito. Ai tifosi sono state regalate alcune magliette, in cambio i giocatori dell’Inter hanno ricevuto la carica per la finale di Champions League. Domani sarĂ il giorno della ripresa degli allenamenti, del Media Day e anche della protesta (alle 18) sotto la sede da parte della Curva Nord. Dopo i guai giudiziari dei vecchi capi, gli ultras sono rimasti senza possibilitĂ di esporre i propri vessilli e le coreografie durante le gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter in finale di Champions League: tifosi in protesta contro la vendita dei biglietti

