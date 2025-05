Inter colpo da 50mln per Inzaghi | Marotta lo convince a restare

Nell'aria c'è tensione in casa Inter: il club teme di perdere Simone Inzaghi, accostato a una proposta da 50 milioni proveniente dall'Arabia Saudita. Per evitare che il tecnico parta, Beppe Marotta sta concentrando gli sforzi per convincerlo a rimanere, preparando un colpo di mercato che potrebbe elevare ulteriormente la qualità della rosa. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Inzaghi e dell'intera squadra.

In casa Inter è concreta la paura di perdere Simone Inzaghi, direzione Arabia Saudita, ed in tal senso Marotta lavora per convincerlo a restare. Pronto un colpo da 50 milioni per lui che può alzare il livello della rosa. Sono ore a dir poco particolari e difficili da gestire in casa Inter. Per svariati motivi. Da una parte c’è la grande amarezza per aver visto sfumare in pochissimo tempo, con passi falsi su passi falsi, due obiettivi su tre, vale a dire la Coppa Italia prima e la Serie A, con il relativo Scudetto al Napoli, poi. Dall’altra, però, non si può negare l’euforia per la seconda finale di Champions League conquistata in tre anni... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, colpo da 50mln per Inzaghi: Marotta lo convince a restare

