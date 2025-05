Inseguito dalla polizia si schianta contro un palo e muore | In auto aveva 25 kg di cocaina

Tutto è accaduto a Nettuno, vicino Roma, quando un uomo albanese di 38 anni, in fuga dalla polizia, si è schiantato contro un palo durante un inseguimento. In auto aveva circa 25 kg di cocaina. L'impatto fatale ha causato la morte dell'uomo, che cercava di sfuggire alle due pattuglie di agenti in borghese. Un drammatico episodio che evidenzia i pericoli dell'illegalità e la lotta contro il traffico di droga.

Stava fuggendo dalla polizia e si è schiantato contro un palo: l'impatto è stato fatale. L'evento è accaduto a Nettuno, vicino Roma. L'uomo, un cittadino albanese di 38 anni, è morto durante l'inseguimento di due pattuglie di agenti in borghese. Che cosa è successo Tutto è accaduto... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Inseguito dalla polizia, si schianta contro un palo e muore: "In auto aveva 25 kg di cocaina"

