INIZIATIVE NERAZZURRE Il nostro poster già spopola Giornali finiti in pochissime ore

Le iniziative nerazzurre e il nostro poster hanno riscosso grande successo, esaurendosi in poche ore. La notte del 10 maggio, quando la città ha festeggiato la promozione in Serie A, resterà impressa come momento storico e magico. La Nazione, riconoscendo l'importanza di quegli attimi, ha deciso di immortalare e celebrare la gioia e l'emozione di quella notte indimenticabile.

Ci sono momenti che restano scolpiti nella storia e nella memoria anche se durano solo qualche ora. Momenti che meritano di incorniciati per poterli riguardare e ripensare alla magia della notte del 10 maggio, quando la città ha festeggiato la promozione in Serie A. Per questo La Nazione, dopo le cartoline speciali in collaborazione con l’Associazione Cento e il fascicolo speciale da 128 pagine, ha voluto regalare a voi lettori il poster commemorativo dello spettacolo dei lungarni invasi da oltre diecimila persone al grido "Pisa ti Amo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - INIZIATIVE NERAZZURRE. Il nostro poster già spopola. Giornali finiti in pochissime ore

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna, domani il nostro speciale sulla storica vittoria in Coppa Italia e un incarto con il poster della squadra da collezione

Domani, nel nostro speciale, celebriamo la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia, un trionfo atteso da 51 anni! Con un esclusivo poster da collezione della squadra, rivivremo insieme l'emozione di un successo che ha unito la comunità bolognese.

Wicked | Il poster italiano della seconda parte

Universal Pictures ha lanciato ufficialmente la campagna promozionale per il tanto atteso film **Wicked – Parte 2**, in arrivo a novembre.

Pisa-Cremonese 2-1 | Noi amiamo solo te: il nostro Pisa Sporting Club

Nel cuore dell'Arena Garibaldi, il Pisa Sporting Club si prepara a chiudere una stagione memorabile. Con passione e dedizione, i nerazzurri scendono in campo per regalare un'ultima emozionante esibizione ai propri tifosi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

INIZIATIVE NERAZZURRE. Il nostro poster già spopola. Giornali finiti in pochissime ore

Si legge su msn.com: Ci sono momenti che restano scolpiti nella storia e nella memoria anche se durano solo qualche ora. Momenti che... Ci sono momenti che restano scolpiti nella storia e nella memoria anche se durano sol ...

LA NOSTRA INIZIATIVA. Il poster in regalo. Tutto da collezionare

Lo riporta msn.com: Tra qualche anno, quando ai più giovani inizieranno ad imbiancare la barba e i capelli e i più "vecchietti" potranno mettersi sulle ginocchia i nipotini, una delle domande più ricorrenti sarà: "Sai co ...

DIVENTA SOCIO DELL' IC INTER SUPPORTERS