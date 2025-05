Infiltrazioni malavitose il ministro Piantedosi | | Sciogliere i Comuni? Valutiamo alternative

Il ministro Piantedosi sta valutando alternative allo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni camorristiche, considerando un terzo metodo tra mantenimento e scioglimento. L'idea è di utilizzare le prefetture per interventi più mirati ed efficaci, puntando a soluzioni più appropriate e meno drastici rispetto alle attuali procedure. La riflessione mira a garantire azioni di contrasto alla criminalità organizzata più efficaci e adattate alle specifiche situazioni.

Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto) a Caivano, nella Villa Falcone e Borsellino, durante il convegno organizzato dai gruppi parlamentari di FdI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Infiltrazioni malavitose, il ministro Piantedosi:: "Sciogliere i Comuni?. Valutiamo alternative"

