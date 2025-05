Infanzia Unicef e Anci insieme per la campagna diritti in comune

Durante la settimana del 27 maggio, UNICEF Italia e ANCI uniscono le forze per lanciare “Diritti in Comune”, una campagna di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni comunali. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti di bambini e adolescenti, sottolineando l’importanza di un’attenzione condivisa per il loro benessere e sviluppo all’interno delle comunità locali.

L’ Unicef Italia – con il patrocinio dell’ Anci – lancia, nella settimana del 27 maggio, l’iniziativa “Diritti in Comune”: una campagna di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni comunali e che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra gli amministratori e i cittadini. L’iniziativa vuole celebrare il 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991. Già oltre 160 Comuni hanno comunicato l’adesione. Per promuovere l’iniziativa, infatti, ogni Comune è invitato a diffonderne i contenuti attraverso il sito e i profili social istituzionali dell’amministrazione e dei singoli amministratori utilizzando l’hashtag #dirittincomune27maggio e distribuendo i materiali di comunicazione in tutti i luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Infanzia: UNICEF e ANCI insieme per la campagna “Diritti in Comune”

Il 27 maggio ricorre il 34° anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia da parte dell'Italia.

Unicef e Anci insieme per la campagna ‘Diritti in Comune’

Unicef Italia, con il patrocinio dell’Anci, dà il via alla campagna ‘Diritti in Comune’ nella settimana del 27 maggio.

Unicef e Anci insieme per la campagna ‘Diritti in Comune’

Unicef Italia e Anci uniscono le forze per la campagna ‘Diritti in Comune’, lanciata nella settimana del 27 maggio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Unicef e Anci insieme per la campagna 'Diritti in Comune'

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - L'Unicef Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), lancia, nella settimana del 27 maggio, l'iniziativa Diritti in Comune: una campagna di sensibilizza ...

Infanzia: Unicef e Anci insieme per la campagna 'diritti in comune'

Riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - L'Unicef Italia - con il patrocinio dell' Anci - lancia, nella settimana del 27 maggio, l'iniziativa DIRITTI IN COMUNE: una campagna di sensibilizzazione riv ...

Diritti dei bambini il Comune si mobilita insieme all’Unicef

Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it: Il 27 maggio ricorre il 34esimo anniversario della ratifica italiana della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Anci e Unicef colgono l’occasione per promuovere l’iniziativa ...

"Città e Convenzione sui diritti dei bambini: il principio del superiore interesse del minorenne"