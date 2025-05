Indagine su Andrea Sempio per omicidio Chiara Poggi | DNA impronte e confronto con Stasi

Andrea Sempio è attualmente al centro di un'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. A partire da marzo, le indagini si concentrano su possibili connessioni tra Sempio e Alberto Stasi, già condannato per il delitto. Impronte e analisi del DNA giocano un ruolo cruciale nel confronto tra i due, mentre le indagini cercano di chiarire le dinamiche di quel tragico evento.

Da marzo Andrea Sempio è oggetto di un'indagine riguardante l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Si indaga su un possibile coinvolgimento in concorso, che potrebbe vedere accostato sia Sempio che Alberto Stasi, condannato in via definitiva per lo stesso delitto nel 2015 e attualmente in carcere.