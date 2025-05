Incontro a Palazzo San Giovanni con Rizzo | tracciate le priorità per il futuro del porto

Incontro a Palazzo San Giovanni con l'avvocato Rizzo, nuovo commissario dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per delineare le priorità future del porto. Questo gesto di attenzione istituzionale segna l'inizio del suo mandato, accogliendo l'invito della sindaca Giusi Caminiti e della giunta comunale di Villa San Giovanni. Una collaborazione fondamentale per rilanciare il ruolo strategico del porto nella regione.

Inizia con un gesto di attenzione istituzionale il mandato del nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, avvocato Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto visita a palazzo San Giovanni, accogliendo l’invito della sindaca Giusi Caminiti e della giunta comunale di Villa San... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Incontro a Palazzo San Giovanni con Rizzo: tracciate le priorità per il futuro del porto

