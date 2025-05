Inclusione rieducazione e polizia locale | le proposte di Stefano Tenti per la sicurezza ad Arezzo

Stefano Tenti, animatore dell’associazione Tra Tevere e Arno, ha promosso ad Arezzo un convegno sulla sicurezza cittadina, affrontando temi come inclusione, rieducazione e ruolo della polizia locale. La tavola rotonda, intitolata "Ma Arezzo è una città sicura?", nasce dall’analisi del rapporto tra studenti e sicurezza, offrendo proposte concrete per migliorare la convivenza e rafforzare il tessuto sociale della città.

Stefano Tenti animatore dell'associazione Tra Tevere e Arno ha organizzato ad Arezzo una convegno sul tema della sicurezza. “Ma Arezzo è una città sicura?” La domanda è anche il frutto di quanto raccolto dall'associazione nelle lezioni di educazione civica nelle scuole aretine. Un confronto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Inclusione, rieducazione e polizia locale: le proposte di Stefano Tenti per la sicurezza ad Arezzo

Leggi anche questi approfondimenti

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale

Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

Furbetti e abusivi fra tassisti ed Ncc: interviene la Polizia Locale di Brindisi

BRINDISI – La Polizia Locale di Brindisi ha avviato un'importante operazione contro il fenomeno dell'abusivismo nel settore dei trasporti.

Minorenne beccato a cedere dosi di hashish nei pressi del Terminal bus, denunciato dalla polizia locale

Un minorenne di 16 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a cedere dosi di hashish a due ragazze presso il Terminal bus.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frosinone, disabilità e inclusione con la Polizia Locale: il Comune aderisce alla piattaforma CUDE

Segnala informazione.it: A cosa servirà La Polizia Locale ha attivato il servizio che consente di ottenere, per i titolari di permesso sosta disabili o per i nuovi richiedenti, un codice univoco che l’utente potrà ...

Sitting volley a Bologna: polizia in campo fra legalità e inclusione

msn.com scrive: L’iniziativa allo Sferisterio assieme alle forze dell’ordine locali e i campioni iridati Minguzzi e Grimaldi. Trecento studenti hanno scoperto la disciplina olimpica ...

La Polizia di Stato incontra PizzAut: una serata di inclusione e sicurezza

mbnews.it scrive: Una serata all’insegna dell’inclusione, della sicurezza e del divertimento ha avuto luogo sabato scorso, quando il personale della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Stradale di Monza e ...

Festa della Polizia Penitenziaria nel carcere di Chiavari