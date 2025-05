Inclusione e fair play Cittadinanza onoraria al professor Marchione

Il professor Marchione ha ricevuto la cittadinanza onoraria per il suo impegno in inclusione e fair play. In sala consiliare, ha espresso gratitudine per il riconoscimento, mostrando orgoglio e motivazione a proseguire con passione il lavoro svolto negli anni. L’evento riflette l’apprezzamento della comunità per il suo contributo alla promozione di valori fondamentali.

"Grazie Gallicano. Sono onorato e orgoglioso della fiducia e dell'attenzione che il consiglio mi ha attribuito, che mai mi sarei aspettato. Cercherò di portare avanti, con impegno e passione, tutto quello ciò che in questi anni abbiamo costruito". Così, giovedì pomeriggio nella sala consiliare, un emozionantissimo e grato professor Giancarlo Marchione, docente di scienze motorie noto per la sua attività di divulgazione dello sport a 360°, circondato da un nutrito gruppo di studenti, si è apprestato a ricevere dall'amministrazione del comune di Gallicano e dalle mani del primo cittadino, David Saisi, il riconoscimento della " cittadinanza onoraria ", per gli alti valori trasmessi ai giovani studenti che con lui hanno intrapreso nuove strade di socialità e aggregazione, andando molto oltre alla semplice pratica sportiva, intesa in senso stretto.

