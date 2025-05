Incidenti in moto | morti un 37enne di Taranto e un 36enne di Mesagne Sinistri a San Vito e sulla Lecce-Vernole

Due tragici incidenti stradali hanno colpito la Puglia, riportando alla luce i pericoli della guida in moto. A San Vito, Damiano Carrieri, 37enne di Taranto, ha perso la vita in uno scontro con un’auto. Pochi istanti dopo, sulla Lecce-Vernole, Cosimo Simone, 36enne di Mesagne, ha subito un destino simile. Le cause di entrambi gli incidenti sono ancora da accertare, lasciando dietro di sé una scia di dolore e rifl

Scontro auto-moto per cause da dettagliare a San Vito, litoranea tarantina. Morto il conducente della moto, il 37enne Damiano Carrieri di Taranto. Sulla strada Lecce-Vernole un altro incidente mortale. Cosimo Simone, 36 anni, di Mesagne, era alla guida della sua moto. Per cause da dettagliare ne ha perso il controllo. A causa della rovinosa caduta l’uomo è morto sul colpo. L'articolo Incidenti in moto: morti un 37enne di Taranto e un 36enne di Mesagne Sinistri a San Vito e sulla Lecce-Vernole proviene da Noi Notizie.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Incidenti in moto: morti un 37enne di Taranto e un 36enne di Mesagne Sinistri a San Vito e sulla Lecce-Vernole

