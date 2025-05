Incidenti è strage di giovani sulle strade del weekend con 12 morti

Un tragico weekend ha visto una strage di giovani sulle strade, con dodici vite spezzate in incidenti stradali. Auto, moto e scooter sono stati teatro di queste tragedie, coinvolgendo anche giovanissimi. Tra le vittime ci sono un sedicenne e una ragazza di 17 anni, segnando profondamente le comunità colpite e richiamando l'urgente necessità di una maggiore sicurezza stradale.

Incidenti in auto, moto o scooter che hanno riguardato anche giovanissimi: tra le vittime anche un sedicenne e una ragazza di 17 anni... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidenti, è strage di giovani sulle strade del weekend con 12 morti

Approfondisci con questi articoli

Strage di giovani sulle strade del weekend, 12 morti in Italia

Nel tragico fine settimana del 12 novembre, le strade italiane hanno visto una luttuosa strage di giovani, con dodici vittime e numerosi feriti.

Nel cantiere della strage: salgono sulla gru di notte. Banda di giovani nei guai

Nel buio del cantiere della strage di via Mariti, una banda di giovani in cerca di avventure si arrampica su una gru.

Incidenti sulle strade bresciane. Muore motociclista di 19 anni. Grave una bimba di quattro

Un tragico incidente stradale ha colpito Camignone di Passirano, dove un motociclista di 19 anni ha perso la vita e una bambina di quattro anni è rimasta gravemente ferita.

Su questo argomento da altre fonti

Strage di giovani sulle strade del weekend, 12 morti. Tra le vittime anche un sedicenne e una ragazza di 17 anni

Scrive msn.com: >Bilancio tragico sulle strade italiane nel week end. Dodici morti e diversi feriti gravi per incidenti avvenuti tra sabato e domenica e che hanno coinvolto anche giovanissimi. A Sarmeola di Rubano, i ...

Strage di giovani sulle strade italiane: 12 morti in un weekend

Come scrive giornalelavoce.it: In Vallecamonica, a Artogne, un 69enne ha avuto un malore alla guida e ha perso la vita schiantandosi contro un’altra vettura. Sulla via Aurelia, nel tratto toscano, un uomo di 55 anni è morto vicino ...

Strage silenziosa sulle strade: già 135 pedoni uccisi da inizio anno

Lo riporta giornalelavoce.it: Per avere un’idea più ampia, basta guardare al 2023, anno in cui secondo i dati definitivi Istat sono morti 485 pedoni sulle strade italiane. La stima preliminare Asaps per il 2024 parla di 475 ...

Strage di giovani sulle strade: morti due 20enni