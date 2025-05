Incidente tra due moto nel salernitano | un uomo in ospedale

Questa mattina, un incidente stradale tra due moto ha suscitato paura tra Polla e Pertosa, nel salernitano. Il sinistro ha coinvolto un uomo di Eboli e un napoletano, le cui moto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Purtroppo, l'ebolitano ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai soccorsi intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente.

