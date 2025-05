Incidente sulla strada del mare muore motociclista 37enne

Un tragico incidente ha scosso la comunità di San Vito, dove un motociclista di 37 anni ha perso la vita dopo un grave scontro avvenuto nel pomeriggio lungo la strada del mare. Trasportato d’urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, le sue condizioni si sono rivelate critiche, portando al decesso. La notizia ha lasciato un profondo senso di sconforto tra i residenti e gli amici della vittima.

Un motociclista di 37 anni è morto nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a San Vito, sulla strada che conduce a Lido... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla strada del mare, muore motociclista 37enne

