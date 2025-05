Incidente mortale a Sarmeola di Rubano | 22enne si schianta con lo scooter contro palo della luce

Un grave incidente stradale a Sarmeola di Rubano nella notte del 25 maggio ha causato una vittima e un ferito grave. Un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo della luce, mentre un altro coinvolto è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un evento tragico che ha scosso la comunità . Seguono aggiornamenti sulle dinamiche dell’incidente.

Violento schianto nella notte: un morto e un ferito grave. Un giovane di 22 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte (25 maggio) a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 di notte, quando i due ragazzi, entrambi in sella a uno scooter, sono finiti contro un palo dell'illuminazione per cause ancora da chiarire. Inutili i soccorsi per il conducente. Il ragazzo alla guida dello scooter è deceduto sul colpo, mentre il passeggero, anch'egli 22enne, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Padova, dove si trova attualmente in codice rosso.