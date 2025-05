Incidente in moto in Lunigiana perde la vita un ventunenne della Spezia

Tragedia nella notte in Lunigiana: un giovane di 21 anni, Samuel Bottarelli, originario della Spezia, ha perso la vita in un incidente moto avvenuto a Tavernelle di Licciana Nardi. L'incidente si è verificato mentre il ragazzo stava percorrendo la strada e il suo corpo è stato rinvenuto solo al mattino, lasciando una comunità in lutto e incredulità per la prematura scomparsa.

Incidente questa notte in localit√† Tavernelle di Licciana Nardi in Lunigiana. Samuel Bottarelli, di 21 anni, √® deceduto dopo essere caduto dalla sua moto. Il corpo √® stato trovato questa mattina... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Incidente in moto in Lunigiana, perde la vita un ventunenne della Spezia

