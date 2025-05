Incidente in galleria sull’Autopalio tre auto coinvolte Lunghe code verso Firenze

Un incidente impegnativo ha coinvolto tre auto in galleria sull'Autopalio Siena-Firenze, causando lunghe code verso Firenze. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, con tamponamenti tra i veicoli. Fortunatamente, gli occupanti delle auto hanno riportato ferite non gravi, ma la situazione ha generato notevoli disagi al traffico.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 25 maggio 2025 – Incidente con tre auto coinvolte in galleria sull’Autopalio Siena-Firenze. Accade in direzione Firenze nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio. I tre mezzi si sono tamponati tra loro. Gli occupanti delle auto si sono feriti in maniera non grave, ma hanno comunque dovuto ricorrere alle cure. Sono intervenute due ambulanze della Misericordia di San Casciano Val di Pesa. L’incidente ha provocato una serie di forti rallentamenti per il traffico verso il capoluogo toscano. La polizia stradale ha regolato il traffico, facendo scorrere le auto su una corsia per permettere intanto i soccorsi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in galleria sull’Autopalio, tre auto coinvolte. Lunghe code verso Firenze

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata

Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata.

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

La foresta di Nottingham ha colpito “Fake News” sull’incidente di Marinakis-Nuno in aggiornamento su Awoniyi Injury

La Nottingham Forest ha smentito le recenti notizie su un presunto conflitto tra il manager Nuno Espírito Santo e il proprietario Evangelos Marinakis, definendole "fake news".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tremendo incidente in galleria, scontro fra due macchine: Gardesana bloccata nella notte, due persone in gravi condizioni

Segnala ildolomiti.it: VILLANOVA SUL CLISI. Gardesana bloccata nel corso della notte a causa di un grave incidente che è avvenuto all'interno della galleria Monte Covolo nel territorio di Villanuova sul Clisi. L'allarme è s ...

Incidente mortale in galleria, chi era la vittima. Il punto sulle indagini

Da msn.com: Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria Messina – Polizia stradale a lavoro per ricostruire la ...

A20: Incidente nella galleria Baglio, morto un motociclista

Segnala 98zero.com: Ha perso la vita in un incidente dentro la galleria Baglio della tangenziale un motociclista che stava percorrendo il tratto ...

INCIDENTE SULL'AUTOPALIO