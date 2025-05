Incidente giovanissima in bicicletta è in codice rosso | investita da un’auto

Una giovane in bicicletta è rimasta gravemente ferita dopo un incidente con un'auto a Lucignano (Arezzo). L’incidente, avvenuto intorno alle 13 del 25 maggio 2025, ha portato al trasferimento d’urgenza della minorenne in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione da parte dei medici.

Lucignano (Arezzo), 25 maggio 2025 – Paura in provincia di Arezzo: una minorenne in bicicletta si è scontrata con un’auto e ha riportato gravi ferite. Per questo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni vengono valutate dai medici. Accade intorno alle 13.20 di domenica 25 maggio sulla strada provinciale 25. C’è stato uno scontro fra la bici della ragazza e una macchina. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sono quindi partite le chiamate al 118. Sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, quella della Pubblica Assistenza Avis di Foiano oltre alle forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, giovanissima in bicicletta è in codice rosso: investita da un’auto

