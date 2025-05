Incidente auto-bici anziano grave in ospedale con l' elicottero

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, un grave incidente ha scosso la tranquillità di Seatri Levante, in via Balicca e Ponterotto. Un'automobile e una bicicletta, condotta da un ottantenne, si sono scontrate, causando serie ferite all'anziano. L'intervento tempestivo del 118 ha visto l'arrivo di un'ambulanza e un'eliambulanza per il trasporto urgente in ospedale.

