Incidente a Cervia | ruspa guidata da Lerry Gnoli inchiaesta per sostanze stupefacenti e patente revocata

Lerry Gnoli, 54enne di Cesena, è al centro di un'inchiesta per un incidente mortale avvenuto a Pinarella di Cervia. Una ruspa da lui guidata ha travolto e ucciso la turista Elisa Spadavecchia, 66 anni, nella mattina di sabato 24 maggio. Le autorità stanno accertando la presenza di sostanze stupefacenti e la revoca della patente nell'ambito delle indagini sull'episodio drammatico.

Lerry Gnoli, 54 anni, originario di Cesena, è attualmente sotto inchiesta per un tragico incidente avvenuto a Pinarella di Cervia: una ruspa da lui guidata ha travolto e ucciso la turista Elisa Spadavecchia, 66 anni, in una mattinata di sabato 24 maggio. L'indagine ha rilevato che, sebbene il conducente non risultasse positivo all'alcol, i test

Con profonda tristezza si apprende della tragica scomparsa di Elisa Spadavecchia, ex docente di inglese originaria di Molfetta e residente a Creazzo.

Una donna tra 40 e 50 anni è morta a Cervia, sulla spiaggia di Pinarella, dopo essere stata investita da una ruspa per la pulizia dell'arenile.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Il legale di Lerry Gnoli, che ha investito a Pinarella di Cervia Elisa Spadavecchia: "Il mio cliente fa le condoglianze alla famiglia". L'inchiesta potrebbe

La donna, 66 anni, è stata travolta sulla spiaggia di Cervia mentre il mezzo spianava la sabbia. Il conducente già arrestato nel 2022 per omicidio

Il 54enne di Cesena è titolare di un'azienda di movimentazione terra: nel 2022 alla guida di un furgone investì l'83enne Giuseppe Quercioli uccidendolo, risultò negativo all'etilometro ma positivo agl

