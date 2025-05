Inchiesta Palude Brugnaro sulle intercettazioni | Che tristezza lì in mezzo anche tante telefonate che non c' entrano nulla Questo è accanimento

L'inchiesta sulla palude Brugnaro evidenzia telefonate che, secondo le parole, sembrano non avere collegamenti diretti con l'accusa, suscitando grande tristezza e percependo un accanimento ingiustificato. La situazione, descritta come deprimente, coinvolge molte telefonate che sembrano fuori contesto, rafforzando l'impressione di un'indagine eccessiva e concentrata su dettagli irrilevanti.

VENEZIA - «Che tristezza, non mi vengono altri commenti. Quello dell?accusa mi sembra un vero e proprio accanimento: in quel fascicolo ci sono centinaia e centinaia di telefonate che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Inchiesta Palude, Brugnaro sulle intercettazioni: «Che tristezza, lì in mezzo anche tante telefonate che non c'entrano nulla. Questo è accanimento»

Argomenti simili trattati di recente

Ching e Lotti, battaglia sulle intercettazioni di persone non indagate nell'inchiesta Palude (tra cui la compagna di Brugnaro). Le difese: «Via i dialoghi privati»

In vista dell'udienza preliminare sull'inchiesta Palude, si intensifica il confronto legale sulle intercettazioni di persone non indagate, tra cui la compagna di Brugnaro.

La procura chiede il rinvio a giudizio per il sindaco Brugnaro e gli indagati dell'inchiesta Palude

La procura di Venezia ha ufficialmente richiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro e per altri 33 indagati coinvolti nell'inchiesta "Palude", legata a presunti atti di corruzione all'interno del Comune.

Chiesto il rinvio a giudizio per Luigi Brugnaro e altri 34 indagati nell'inchiesta "Palude"

È stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e 34 altri indagati nell'ambito dell'inchiesta "Palude".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ching e Lotti, è battaglia sulle intercettazioni dell'inchiesta Palude. Le difese: «Via i dialoghi privati con chi non è indagato»

Segnala ilgazzettino.it: VENEZIA - In vista dell’udienza preliminare sulle richieste di rinvio a giudizio, ora attorno all’inchiesta Palude è in corso la battaglia sulle intercettazioni telefoniche ...

La procura chiede il rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia luigi brugnaro e altri 33 indagati nell’inchiesta palude

Secondo gaeta.it: L’inchiesta “Palude” coinvolge il Comune di Venezia con la richiesta di rinvio a giudizio per 34 persone, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro, accusate di corruzione e favori illeciti nell’amministrazio ...

Luigi Brugnaro, la procura chiede il rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia e altri 36 indagati dell'inchiesta Palude

Secondo informazione.it: Avevano deciso quasi tutti di non farsi interrogare, ma di mandare corpose memorie per respingere le accuse di corruzione. E invece la procura tira dritta contro il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ...

Il sindaco di Venezia a processo per corruzione (senza dimissioni)