Incendio in un' abitazione nelle campagne di Loreto Aprutino | morta una donna

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, un tragico incendio ha colpito un'abitazione nelle campagne di Loreto Aprutino, causando la morte di una donna di 85 anni. La vittima, residente nella frazione di Collatuccio, non è riuscita a fuggire dalle fiamme. Il marito, intossicato nel rogo, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara, ma le sue condizioni destano preoccupazione.

