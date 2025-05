Incendio all’università di Lodi soccorsa una donna alla facoltà di Veterinaria

Un incendio è scoppiato oggi, domenica 25 maggio, all’interno dell’ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell’Università di Lodi, afferente all’Università Statale di Milano. Durante l’intervento, una donna ha riportato un’intossicazione da fumo ed è stata soccorsa sul posto. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale. Continua a leggere per i dettagli.

Un incendio si è sviluppato oggi, domenica 25 maggio, nell'ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell'Università Statale di Milano, nella sede di Lodi. Una donna è stata visitata per intossicazione da fumo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incendio all’università di Lodi, soccorsa una donna alla facoltà di Veterinaria

Contenuti che potrebbero interessarti

Via Paoli, incendio in un appartamento: soccorsa 50enne

Un incendio in un appartamento di via Paoli ha causato l’intervento dei soccorritori. Intorno alle 17 di sabato 17 maggio, alcuni residenti hanno segnalato del fumo alla centrale d’emergenza, permettendo un intervento tempestivo.

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere

Nelle prime ore di martedì 14 maggio, un incendio ha distrutto un deposito in via America Latina, colpendo una zona centrale della città.

Ilva, dopo l’incendio raddoppia la cassa integrazione usata. “Autonomia finanziaria al lumicino”

Dopo l'incendio del 7 maggio, Ilva raddoppia la cassa integrazione, portando il numero dei dipendenti coinvolti a mille unità in più rispetto alle previsioni.

Murder at Large ???????? | Classic Detective Mystery by J. S. Fletcher