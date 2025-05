Incendi boschivi si rafforzano le strategie di prevenzione e gestione del rischio

Nella mattinata di venerdì, nella sede del nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Messina, si è tenuta la riunione organizzativa per la Campagna Antincendio Boschivo 2025. L'iniziativa mira a rafforzare le strategie di prevenzione e gestione del rischio incendi nel territorio, coinvolgendo i Sindaci del comprensorio messinese in un confronto fondamentale per affrontare efficacemente la minaccia degli incendi boschivi.

🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incendi boschivi, si rafforzano le strategie di prevenzione e gestione del rischio

Una flotta aerea autonoma: la Protezione Civile si attrezza contro gli incendi boschivi

La Regione Puglia fa un importante passo avanti nella lotta agli incendi boschivi, istituendo una flotta aerea autonoma per potenziare le operazioni di emergenza.

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto "OFF" del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio

Con l'estate, il rischio di incendi boschivi aumenta drammaticamente, specialmente nell'area mediterranea.

A lezione di lotta agli incendi boschivi: cosa si dicono il pilota e il direttore delle operazioni dopo un lancio

Il 15 maggio 2025 a Borghetto Vara, si è tenuto un importante addestramento per i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (Dos) nella lotta contro gli incendi boschivi.

Gli effetti degli incendi boschivi sul suolo

Gli incendi boschivi sono eventi che si ripetono ogni anno e sono aggravati dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteorologici estremi. Ma quali sono gli effetti degli incendi boschivi sul suolo?

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto "OFF" del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio

Maggiore coinvolgimento delle comunità attraverso la formazione e l'informazione sulle buone pratiche di gestione: il WWF punta a replicare il progetto OFF in altri contesti ad alto rischio

Protezione Civile, potenziamento contro incendi boschivi; Flotta aerea autonoma

Approvato un investimento triennale da 10 milioni di euro per rafforzare il sistema regionale di prevenzione e risposta alle emergenze ambientali

Gli incendi boschivi: quali strategie per contrastarli?