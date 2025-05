Inaugurato il tratto di via Roma sulla strada provinciale 130 Torino di Sangro–Casalbordino

Ieri, 24 maggio, è stata inaugurata a Torino di Sangro il tratto di via Roma della strada provinciale 130, con la presenza del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e del vice presidente Arturo Scopino. Questo intervento rappresenta un passo importante verso la sicurezza della viabilità nella zona, migliorando l'accessibilità e il collegamento tra i comuni del territorio.

Ieri mattina, 24 maggio, alla presenza del presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e del vice presidente Arturo Scopino, è stato inaugurato il tratto di via Roma della strada provinciale 130 Torino di Sangro – Casalbordino. Un intervento importante per la sicurezza della viabilità... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Inaugurato il tratto di via Roma sulla strada provinciale 130 Torino di Sangro–Casalbordino

Altre letture consigliate

Roma, inaugurato il Teatro della Cometa. Gualtieri: “Un regalo straordinario alla città”

A Roma è stato inaugurato il Teatro della Cometa Gualtieri, un regalo straordinario alla città. Restaurato con cura, questo piccolo gioiello rappresenta una parte preziosa della grande storia romana, onorando l’eredità di Mimì Pecci Blunt, donna eccezionale che lo ha fondato.

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Roma, l’ultima follia della sinistra: cambiare il nome a Via Nazionale. Troppo sovranista, meglio via della Costituzione…

A Roma, l’ultima iniziativa controversa della sinistra propone di rinominare via Nazionale, considerata troppo patriottica, in via della Costituzione italiana.

Cosa riportano altre fonti

Roma, inaugurato il nuovo tratto della ciclabile Monte Ciocci-San Pietro

Si legge su ecodallecitta.it: È stato inaugurato ... quanto riportato da Roma Mobilità, l’obiettivo era completare l’opera in tempo per le festività pasquali. Il nuovo tratto si collega alla passeggiata del Gelsomino e offre un ...

Roma, inaugurata a Torre Spaccata la seconda strada scolastica del Municipio VII

Lo riporta ecodallecitta.it: A Roma, in via Rugantino del quartiere Torre Spaccata, è stata inaugurata la seconda strada scolastica del Municipio VII ...

Inaugurato il primo tratto del GRAB, ma sui social è pioggia di critiche: ‘Neanche in Burundi’

Si legge su funweek.it: Il percorso sarà progressivamente connesso ad altri lotti, come quello in via Celio ... archeologico di Roma. I punti contestati riguardano soprattutto la brevità del tratto inaugurato, la ...

Inaugurazione di via Roma