Inaugurato il tratto di via Roma sulla strada provinciale 130 Torino di Sangro–Casalbordino

Ieri mattina, 24 maggio, è stato inaugurato il tratto di via Roma sulla strada provinciale 130 Torino di Sangro–Casalbordino, alla presenza del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e del vice presidente, Arturo Scopino. Questo intervento rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza della viabilità della zona, contribuendo al collegamento tra i comuni e favorendo una mobilità più fluida e sicura per tutti gli utenti della strada.

