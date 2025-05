In volo con Fido pure in cabina col trasportino

Dal 12 maggio, nuove linee guida ENAC permettono di volare in cabina con cani di taglia media o grande, purché siano sistemati nel trasportino. Questa novità rappresenta una svolta, facilitando i viaggi aerei con i propri animali domestici, che potranno essere con noi durante il volo, rendendo più comodi e sicuri i viaggi con Fido.

Fortunati È finalmente arrivata la svolta per viaggiare in aereo col proprio cane. Infatti con le nuove linee guida Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), in vigore dal 12 maggio, anche i quattro zampe di taglia media e grande potranno volare in cabina insieme al loro padrone, purché alloggiati in un trasportino idoneo e adeguatamente fissato con cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Cosa che fino a oggi era sempre stata un argomento complicato e spesso fonte di ansia per i pet parent. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In volo con Fido pure in cabina (col trasportino)

Cani e gatti in cabina, tutto quello che devi sapere: ecco quali sono le linee guida in volo stabilite dall'Enac

Se stai pianificando di viaggiare con il tuo animale domestico, è fondamentale conoscere le nuove linee guida dell'ENAC riguardanti l'accesso in cabina per cani e gatti oltre i 10 chili.

