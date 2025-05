In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno Anna Tatangelo Giulia Salemi Orietta Berti Sergio Friscia Riccardo Fogli Filippo Bisciglia e Rosa Chemical

Risalendo sul palco di “Sarabanda Celebrity” su Italia 1, star come Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Riccardo Fogli si sfidano tra musica, ricordi e adrenalina. Con Enrico Papi alla conduzione, questa nuova versione punta a conquistare anche le giovani generazioni, rivisitando il celebre gioco in chiave glamour e coinvolgente. L’appuntamento è da stasera, domenica 25 maggio, alle 21:30, per un mix di talento e divertimento.

È di nuovo tempo di “moooseca” e dunque di note, adrenalina e ricordi: su Italia 1 torna Sarabanda, da stasera domenica 25 maggio alle 21:30 e sempre con Enrico Papi. E con l’intento di conquistare anche le nuove generazioni. Il titolo esatto è Sarabanda Celebrit y e si tratta di nuova versione del leggendario quiz musicale che mantiene l’esatta energia degli anni d’oro. Solo che stavolta a giocarsi tutto ci sono otto volti noti del mondo dello spettacolo. Le celebrity,? appunto. Saranno loro a sfidarsi a colpi di note, tra hit storiche e successi più recenti. Mike Bongiorno: 100 anni di allegria e telequiz X Leggi anche › Enrico Papi: «Sono fluido. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti, Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical

