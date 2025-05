In montagna maxi esercitazione interregionale del soccorso alpino

In montagna, si è svolta una maxi esercitazione interregionale del soccorso alpino, culminata domenica presso il torrente Val Lola a Rosolo. I tecnici hanno affrontato manovre in diversi scenari, focalizzandosi su recuperi in quota con paranchi e teleferiche, perfezionando così le tecniche acquisite nei giorni precedenti e consolidando le loro abilità nell'accompagnamento a valle. Un'importante opportunità di formazione e collaborazione per i soccorritori.

© Trentotoday.it - In montagna maxi esercitazione interregionale del soccorso alpino

