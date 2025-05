In libreria, i libri blu sono uno specchio dell’abisso umano e culturale. Più di semplici pensieri, rappresentano il testamento spirituale di August Strindberg, uno dei più grandi autori scandinavi: una figura complessa, tormentata e acuta. Pubblicati inizialmente tra il 1907 e il..., questi scritti offrono uno sguardo profondo nell’animo e nel mondo di un maestro della letteratura moderna.

Libri blu è molto più di una semplice raccolta di pensieri: è il testamento spirituale e intellettuale di August Strindberg, uno dei più grandi autori scandinavi di sempre, figura controversa, tormentata ma potentemente lucida della letteratura moderna. Pubblicata per la prima volta tra il 1907 e il 1912 in quattro volumi, l’opera costituisce un mosaico . IN LIBRERIA – Libri Blu, specchio dell’abisso umano e culturale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it