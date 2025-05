‘In campo con Arturo e il Guaspa’ Vincono l’Aquila e la solidarietà

All'ombra di San Domenico è risuonato il grido 'A-a-aquile!'. Sono stati i ragazzi in maglia gialla ad aggiudicarsi la quinta edizione del quadrangolare 'In campo con Arturo e il Guaspa': nella finalissima hanno battuto gli Amici di Arturo. Terzi classificati gli Amici del Guaspa, ai piedi del podio la Selva. E' stata una bella giornata di sport, amicizia e divertimento, nel ricordo di due appassionati e indimenticati tifosi bianconeri scomparsi prematuramente. Presente all'Artemio Franchi, eccezionale palcoscenico dell'evento, 'casa' del Siena Fc che lo ha patrocinato, insieme al Comune di Siena, anche Diego Branconi, accompagnato dai genitori e dagli amici.

