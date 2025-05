In auto con 25 chilogrammi di cocaina tenta di scappare dalla polizia ma si schianta contro un palo Morto un 38enne La tragedia nella notte a Nettuno

Nella notte a Nettuno, un uomo di 38 anni è morto in un incidente dopo aver tentato di sfuggire alla polizia con 25 kg di cocaina a bordo. Durante la fuga, si è schiantato contro un palo in zona Tre Cancelli. Un episodio drammatico che desta grande tristezza e preoccupazione.

Una tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 24 maggio, a Nettuno, quando un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo una fuga ad alta velocità dalle forze dell'ordine. L'incidente si è verificato in una zona di campagna, a Tre Cancelli. La dinamica dell'inseguimento. Intorno alle 20:30, due pattuglie della Polizia di Stato hanno notato due auto che viaggiavano a velocità eccessiva lungo una delle principali arterie stradali. In seguito, è scattato un inseguimento. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermare una delle vetture, una Fiat 500; alla guida un cittadino italiano di 26 anni, che è stato arrestato...

