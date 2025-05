Impresa nella capitale | Lecce sei nella storia Vittoria all' Olimpico i giallorossi restano in A

Il Lecce scrive una pagina storica battendo la Lazio 1-0 all'Olimpico, grazie a un gol di Coulibaly nel primo tempo. Nonostante l'espulsione che costringe i giallorossi a giocare in dieci, la squadra resiste con coraggio e determinazione, conquistando una vittoria fondamentale per rimanere in Serie A. Un'impresa indimenticabile che resterà nel cuore dei tifosi.

Il Lecce è nella storia. Impresa nella capitale: i giallorossi battono la Lazio per 1-0, con un gol di Coulibaly nel primo tempo. Poi l'enorme sofferenza in 10 contro 11, per il rosso...

