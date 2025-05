Il welfare territoriale | Più coesi se solidali

Il welfare territoriale a Varese si distingue per una spesa sociale superiore alla media nazionale, con 149 euro pro capite nel 2021, rispetto ai 142 euro italiani. Tuttavia, gli investimenti sono ancora inferiori alla media lombarda. L'obiettivo è promuovere una coesione più forte attraverso iniziative solidali, rafforzando il tessuto sociale locale e migliorando la qualità dei servizi nel territorio.

Varese si distingue per una spesa sociale superiore alla media nazionale: in provincia le risorse destinate al welfare nel 2021 hanno raggiunto i 149 euro per abitante, superando i 142 euro della media italiana. Tuttavia gli investimenti rimangono inferiori alla media lombarda, che si attesta sui 158 euro pro capite. Numeri che emergono dal rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, illustrato ieri mattina a Villa Recalcati. Lo studio analizza il welfare italiano, in particolare quello territoriale, ovvero l'insieme dei servizi sociali di competenza dei Comuni che comprendono l'assistenza verso anziani, famiglie e soggetti minori in stato di bisogno, disabili, soggetti affetti da dipendenza, indigenti e persone emarginate dal lavoro.