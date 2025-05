Il vento tra le mani - Vita politica del sindaco pescatore | la presentazione del libro con Giuseppe Conte

Martedì 27 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina, si terrà la presentazione del libro "Il vento tra le mani - Vita politica del sindaco pescatore" di Dario Vassallo. L'evento vedrà la partecipazione di Giuseppe Conte e tributerà un omaggio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, assassinato nel 2010 per mano della mafia, ricordando il suo impegno per la legalità e l'ambiente.

“Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore”, presentazione del libro a Roma

Vieni a scoprire "Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore" di Dario Vassallo, il 27 maggio a Roma.

Libri, a Napoli la presentazione de “Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore” di Dario Vassallo

Si legge su ildenaro.it: Sabato 19 ottobre 2024, alle ore 10:30, presso la suggestiva cornice di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, nel cuore del centro storico, si terrà la presentazione del libro “Il vento tra le mani.

“IL VENTO TRA LE MANI. VITA POLITICA DEL SINDACO PESCATORE”: IL LIBRO DI DARIO VASSALLO