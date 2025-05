Il Venezia ci mette il cuore ma non basta | perde 3 a 2 con la Juve e retrocede in B

Il Venezia, consapevole della sfida disperata, si getta con il cuore nella battaglia contro la Juventus, ma la vittoria desiderata sfugge. Nonostante un inizio promettente e un pareggio quasi insperato, la squadra arancioneroverde perde 3 a 2, sancendo così la sua retrocessione in Serie B. Un finale amaro che, pur nella sconfitta, esalta l'impegno e la determinazione di una squadra che ha lottato fino all'ultimo.

Che al Venezia servisse un vero e proprio miracolo sportivo era risaputo. Era necessaria una vittoria contro la Juventus, prima di tutto, ne è uscita una sconfitta a testa altissima. Gli arancioneroverdi ci hanno messo il cuore, hanno trovato un vantaggio lampo nel primo tempo e un pareggio quasi...

