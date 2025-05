Il Treviso si arrende all' Adriese 1-3 nella finale dei playoff

Il Treviso chiude la stagione con un'amara sconfitta nella finale dei playoff, cedendo 1-3 all'Adriese. Un risultato che testimonia le difficoltà affrontate dai biancocelesti, in particolare nel rendimento casalingo allo Stadio Tenni, che ha pesato sull'intera annata. Sotto lo sguardo del pubblico amico, la squadra di mister Parlato ha cercato di reagire, ma la sfida si è rivelata troppo ardua per coronare un sogno di promozione.

Il Treviso perde 1-3 con l'Adriese la finale dei playoff e chiude la stagione con l'ennesimo ko interno: proprio il rendimento al Tenni dei biancocelesti è stato un fattore in negativo (e certamente decisivo) per tutta l'annata. Di fronte al pubblico amico la squadra di mister Parlato

