Il total red di Charlène di Monaco le trasparenze di Lauren Sanchez e il fresco abito bianco di Naomi Campbell | la sfilata al Gran Premio è servita

Al Gran Premio di Monaco, moda e velocità si sono fuse in un evento d'eccezione. Charlène di Monaco ha brillato in total red, mentre Lauren Sanchez ha incantato con le sue trasparenze. Naomi Campbell, elegante in un fresco abito bianco, ha completato il panorama di look casual primaverili. Un'atmosfera scintillante ha catturato l'attenzione di membri della famiglia reale e celeb, rendendo la sfilata un vero trionfo di stile.

Moda e velocità si sono incontrare al circuito di Monte-Carlo dove membri della famiglia reale monegasca e varie celebrità hanno affollato il paddock sfoderando look casual di stagione. Il bianco la fa da padrone confermandosi una scelta sempre azzeccata per la primavera... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il total red di Charlène di Monaco, le trasparenze di Lauren Sanchez e il fresco abito bianco di Naomi Campbell: la sfilata al Gran Premio è servita

Leggi anche questi approfondimenti

Charlene ruba la scena al Gran Premio di Monaco, lo splendido look total red

Charlene ha rubato la scena al Gran Premio di Monaco con il suo splendido look total red. Questo evento, attesissimo dagli appassionati di Formula 1, è anche un'occasione per ammirare la consorte del futuro Re Alberto, che ogni anno sorprende con outfit da sogno.

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV

Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Alberto e Charlene di Monaco festeggiano la prima comunione dei figli: un tenero dettaglio spunta nella foto ufficiale

Il 11 maggio, il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno celebrato un evento molto speciale: la prima comunione dei loro figli gemelli, Jacques e Gabriella.

Red Cross Ball 2012, Monte Carlo hosted by Prince Albert of Monaco & Charlene Wittstock | FashionTV