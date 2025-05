Il tempo degli Impressionisti a Mesagne | il 27 l' inaugurazione della grande mostra

A Mesagne prende il via il grande evento «Il tempo degli Impressionisti da Monet a Boldini», con l'inaugurazione ufficiale il 27 giugno. La preview, prevista per il 26, svelerà il percorso tra capolavori di Monet, Boldini e altri maestri impressionisti, rendendo questa mostra un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte. Organizzata e presentata alla Bit di Milano, promette un’esperienza affascinante per gli amanti dell’arte e della cultura.

MESAGNE - L’inaugurazione ufficiale è fissata al 27 giugno prossimo, la pressview avverrà giovedì 26 ed allora sarà compiutamente svelato il percorso de «Il tempo degli Impressionisti da Monet a Boldini», evento presentato alla Borsa internazionale del turismo (Bit) a Milano ed organizzato da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Il tempo degli Impressionisti” a Mesagne: il 27 l'inaugurazione della grande mostra

