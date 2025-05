Il Sistema Basket batte Monfalcone e vola in finale

Il Sistema Basket Pordenone si sblocca e supera la Falconstar Monfalcone, conquistando così un posto in finale playoff del campionato di Serie B Interregionale. Dopo la battuta d'arresto e le polemiche di gara 2, i ragazzi di coach Milli sono pronti a riscattarsi, nonostante un avvio in sordina. Il primo quarto si chiude con gli ospiti in vantaggio, ma la determinazione dei padroni di casa promette colpi di scena.

