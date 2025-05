Il sindaco dimenticato

In Lombardia, mentre si avvicinano le elezioni municipali, il dibattito pubblico si concentra su temi globali, rischiando di oscurare l'importanza del sindaco, figura centrale nella vita comunitaria. Un tempo capace di mobilitare le piazze, oggi il primo cittadino sembra spesso dimenticato, seppur fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e i problemi concreti dei cittadini. È tempo di riscoprire e valorizzare il ruolo di chi governa vicino a noi.

In diversi comuni della Lombardia (Milanese compreso) si vota per eleggere il sindaco. E mentre al bar si discetta su grandi manovre e strategie globali, c'è il rischio di dimenticare che la politica vera si consuma sotto casa. Il primo cittadino, figura che un tempo mobilitava le piazze, tende ormai alla trasparenza e raramente – per usare un eufemismo – scatena passioni (riposino in pace Don Camillo e Peppone). Eppure è proprio lui che spesso decide se domattina troveremo una buca riparata, se nostro figlio avrà una scuola decente, se il parco sarà illuminato la sera e presidiato dalla polizia locale...

