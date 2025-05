Il senatore Mirabelli e la vita con la Sla | Sarò io a scegliere non è ideologia occuparsi della sofferenza

Nel 2022, il senatore Mirabelli ha condiviso il suo dolore e la battaglia contro la SLA, malattia che quotidianamente toglie qualcosa di sé. La sua testimonianza dimostra come affrontare la sofferenza con coraggio e determinazione, scegliendo di vivere e lottare, invece di rassegnarsi. Una testimonianza di forza e volontà che ispira a non perdere mai la speranza di fronte alle sfide più dure.

«Era il 2022. Avevo cominciato a riscontrare problemi di equilibrio, facevo fatica a camminare e a respirare. Poi ho avuto il responso. È una malattia che ogni giorno ti toglie qualcosa. O ti rassegni, oppure la affronti cercando di fare quel che riesci ». Queste le parole di Franco Mirabelli, 65 anni, vice capogruppo al Senato del Pd, che racconta la scoperta della malattia la Sla, a Repubblica. Ormai riesce a esprimersi solo attraverso un computer, scrive con un lettore ottico. «Non mi rassegno. Il gruppo del Pd mi aiuta a presentare emendamenti o interrogazioni, scrivo articoli, mi chiedono contributi per dibattiti – racconta -. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il senatore Mirabelli e la vita con la Sla: «Sarò io a scegliere, non è ideologia occuparsi della sofferenza»

Il terzo mandato di C. Mirabelli ha sollevato un acceso dibattito, alla luce della recente decisione della Consulta che ha dichiarato illegittima la possibilità di presidenti a vita nei governi regionali.

Il terzo mandato per i presidenti di regione suscita un acceso dibattito, con la Consulta che si esprime contro l'idea di presidenti "a vita" in un contesto democratico.

