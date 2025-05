Il salone nautico diventa grande | al via il 29 maggio la settima edizione con 270 espositori e 300 imbarcazioni distribuite su 55mila metri quadrati

Dal 29 maggio parte la settima edizione del Salone Nautico di Venezia, con 270 espositori e 300 imbarcazioni su 55mila mq. L’evento, cresciuto negli anni, rappresenta una grande occasione per il settore nautico, oggi più che mai protagonista. Dal 2018 ad oggi, il mondo è cambiato radicalmente, ma il salone continua a evolversi, confermando il suo ruolo di grande evento per appassionati e professionisti del mare.

VENEZIA - Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel giorno di inizio estate 2018, non solo perché in soli sette anni il mondo è stato rivoltato come un calzino e non è.

