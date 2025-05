Il sabato sera in tv | tra musica e film ecco gli ascolti

Il sabato sera in TV offre un mix di intrattenimento con musica, film e programmi speciali. Scopri quali sono i programmi più seguiti, tra eventi benefici e repliche di successo, che catturano l’attenzione del pubblico. Dalle performance musicali agli eventi dedicati alla solidarietà, ogni serata propone qualcosa di coinvolgente. Continuate a leggere su Donne Magazine gli ascolti e leattività più popolari di questo momento di relax televisivo.

Scopriamo i programmi più seguiti del sabato sera, tra eventi benefici e repliche di successo. Ascolti tv del sabato: eventi musicali e film dominano la serata su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il sabato sera in tv: tra musica e film, ecco gli ascolti

Altri articoli sullo stesso argomento

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Stasera in tv sabato 22 marzo: Madagascar

Scopri cosa vedere stasera in tv con la nostra guida ai film in onda sui principali canali in prima serata sabato 22 marzo.

Biblioteca di San Giovanni: sabato 17 maggio musica barocca

Sabato 17 maggio, alle ore 17, la Biblioteca di San Giovanni ospiterà il concerto “Il Mito e l’Arcadia”, a cura dei Salotti Musicali Parmensi.

Se ne parla anche su altri siti

Ciao maschio vola in seconda serata con il 18,3% di share e ospiti tra musica e tv

Secondo gaeta.it: La puntata di ciao maschio dopo l’eurovision song contest registra 743.000 spettatori e il 18,3% di share, con ospiti come luchè, enzo paolo turchi e andrea pezzi e forte partecipazione social.

Ascolti tv del 17 maggio: l’Eurovision Song Contest non ha rivali

Segnala dilei.it: Nella gara degli ascolti del 17 maggio l’Eurovision Song Contest 2025 si è scontrato con film e programmi di intrattenimento ...

Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musica, festival

Lo riporta primaonline.it: Dai 'lai' di Testori, in scena 'Erodiàs + Mater strangosciàs'. Pino Strabioli racconta i suoi incontri al vertice (dell'arte). Un festival dei diritti e uno della musica in mare.

Jovanotti - Sabato