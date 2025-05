Il Roland Garros ha pianto Nadal il figlio che l’ha reso immortale

Il Roland Garros ha reso omaggio a Rafael Nadal, il campione che ha segnato la storia del tennis, in una cerimonia carica di emozione e significato. Non si è trattato solo di un evento, ma di una vera e propria veglia collettiva, dove il sole sembrava inginocchiarsi in segno di rispetto. Gli avversari di sempre, presenti per rendere onore al tennis e all'uomo che ha regalato tanto al mondo sportivo.

Non è stata solo una cerimonia, è stata una veglia laica in pieno giorno, un rito collettivo con il sole che ha filtrato tra le tribune del Philippe-Chatrier come se anche la luce avesse voluto inginocchiarsi. Davanti a Rafael Nadal, 38 anni, sono stati lì i suoi avversari di sempre, quelli che hanno provato a fermarlo e non ci sono mai riusciti fino in fondo. C’era il suo pubblico, quello che ha imparato a respirare con lui ogni game, e c’erano le immagini, quelle che il tempo non è riuscito a sbiadire. E poi c’era lui, l’uomo che ha scritto la storia del Roland Garros con la racchetta, il sudore e le ginocchia sbucciate... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il Roland Garros ha pianto Nadal, il figlio che l’ha reso immortale

