Il ritorno del colera i dati catastrofici dell’Oms | Tassi di mortalità ai massimi storici Ecco dove sta colpendo

Il ritorno del colera rappresenta una grave emergenza globale, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che segnala tassi di mortalità ai massimi storici. Dal 1 gennaio 2025, sono stati registrati 157.035 casi e 2.148 decessi in 26 Paesi, con l'Africa che registra i dati più allarmanti, seguita dal Mediterraneo orientale e dal sud-est asiatico. La situazione richiede un intervento immediato e coordinato per evitare catastrofi ancora più gravi.

Dal 1 gennaio 2025 ad oggi sono stati segnalati complessivamente 157.035 casi di colera e 2.148 decessi in 26 Paesi in tutto il mondo. La regione africana ha registrato i numeri più elevati, seguita da quella del Mediterraneo orientale e del sud-est asiatico. Ad aprile 2025 (settimane epidemiologiche dalla 14 alla 17), sono stati segnalati complessivamente 37.147 nuovi casi di colera. Il ritorno del colera, i dati catastrofici dell’Oms: “Tassi di mortalità ai massimi storici”. Ecco dove sta colpendo (CANVA FOTO) – Notizie.com Sono stati colpiti 18 Paesi, territori e aree di tre regioni dell’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con un aumento del 5% rispetto a marzo... 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il ritorno del colera, i dati catastrofici dell’Oms: “Tassi di mortalità ai massimi storici”. Ecco dove sta colpendo

