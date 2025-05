Il reperto è sparito | il giallo dell' impronta 33 e la firma di Sempio

Il reperto dell'impronta 33, trovata sul luogo del delitto di Garlasco, è scomparso, alimentando il mistero attorno alla vicenda. Secondo una consulenza della difesa di Alberto Stasi, l’impronta sarebbe di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. La domanda cruciale: se davvero appartiene a Sempio, sarà possibile verificarne l’autenticità e chiarire il ruolo di quest’ultimo nel delitto di Chiara Poggi.

L'impronta 33 trovata sul luogo del delitto di Garlasco è di Andrea Sempio come sostiene una consulenza della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007? E se è davvero dell'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, è possibile verificare se è c'è del dna o del sangue? Il genetista Ugo Ricci, consulente della difesa di Stasi nella nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, spiega all'AGI che nel merito dell'ormai nota impronta classificata col numero 33 sulla parete delle scale che scendono verso la cantina di casa Poggi "sembrerebbe che siamo di fronte a un'incongruenza clamorosa se pensiamo che nel 2007 il Ris la considerava non utile e ora lo stesso Ris la valuta utile e individua 15 punti di contatto con quella di Sempio... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il reperto è sparito": il giallo dell'impronta 33 e la firma di Sempio

